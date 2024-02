Μαίνονται πυρκαγιές στη Βικτώρια της Αυστραλίας – Κάηκαν σπίτια

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στο δυτικό άκρο της πολιτείας και να αναζητήσουν καταφύγιο στην πόλη Μπάλαρατ, 95 χιλιόμετρα δυτικά της Μελβούρνης. Η Αυστραλία διανύει μια περίοδο υψηλού κινδύνου λόγω του καιρικού φαινομένου Ελ Νίνιο, το οποίο σχετίζεται με ακραίες καταστάσεις, όπως δασικές πυρκαγιές, κυκλώνες και ξηρασίες.

Περίπου 15 δασικές πυρκαγιές μαίνονται στη Βικτώρια και η πρωθυπουργός της πολιτείας Τζασίντα Άλαν δεν έκρυψε την ανησυχία της για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν την ερχόμενη εβδομάδα, ιδίως από την Τετάρτη και μετά. Για τον σκοπό αυτόν, είπε ότι έχει συγκαλέσει σύσκεψη με αντικείμενο τον συντονισμό των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

The massive forest fires in Victoria, Australia are continuing to rip through the state



Thousands have been evacuated.

