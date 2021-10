Self test: Έφτασε το edupass.gov.gr για μαθητές και φοιτητές - Τέλος το self-testing.gov.gr

To edupass.gov.gr είναι η πλατφόρμα που έρχεται να αντικαταστήσει τη δήλωση self test στο self-testing.gov.gr. Σε αυτή την πλατφόρμα μαθητές και φοιτητές θα δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test.

Απο χθες, Δευτέρα 4 Οκτωβρίου, άρχισαν να ανοίγουν σταδιακά τα Πανεπιστήμια της χώρας, αρχής γενομένης από τα ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ενώ για το edupass.gov.gr αναμένεται η επίσημη λειτουγία του. Πάντως, ορισμένα ιδρύματα, όπως το ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το ΠΑΜΑΚ, το Πάντειο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοίνωσαν την έναρξη των μαθημάτων από τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου, για την «καλύτερη προετοιμασία τους στην εφαρμογή του υγειονομικού πρωτοκόλλου».

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ, «η παραγωγική λειτουργία των θυρίδων των εκπαιδευτικών δομών της παρ. 1 του άρθρου 1 και της πλατφόρμας «edupass.gov.gr» εκκινεί από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Σύμφωνα με την απόφαση η διαδικασία καταχώρισης αποτελέσματος του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου στην πλατφόρμα «self-testing.gov.gr», ενσωματώνεται στη λειτουργία της πλατφόρμας «edupass.gov.gr».



Όπως σημειώνεται στο ΦΕΚ η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet είτε των σπουδαστών, φοιτητών είτε των γονέων ανήλικων μαθητών και εκεί θα δηλώνονται οι προϋποθέσεις με βάση των οποίων θα δίνεται ή όχι το πράσινο φως για είσοδο σε εκπαιδευτικές δομές.

Συγκεκριμένα, τονίζεται πως το μήνυμα για είσοδο σε συγκεκριμένα δομές θα αναφέρει: μη επιτρεπτή παρουσία, (β1) επιτρεπτή παρουσία, (β2) επιτρεπτή παρουσία «στενής επαφής επιβεβαιωμένου κρούσματος» συντρεχουσών των ειδικών προϋποθέσεων που προβλέπει το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο φυσικής παρουσίας, εφ’ όσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, γ) άγνωστη κατάσταση - απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.

Παράλληλα, αναφέρεται πως για τη δήλωση self test των μαθητών στα σχολεία, η πλατφόρμα «self-testing.gov.gr» ενσωματώνεται στη λειτουργία της νέας πλατφόρμας «edupass.gov.gr».

Οι θυρίδες του άρθρου 1 λειτουργούν ως «ψηφιακά γραμματοκιβώτια» με τα εξής χαρακτηριστικά:

Έχουν μοναδικό κωδικό και όνομα.

Παρέχουν στους εξουσιοδοτημένους χρήστες/ υπαλλήλους του φορέα διαβαθμισμένη πρόσβαση, με ρόλους, μέσω εφαρμογής και σε πληροφοριακά συστήματα μέσω προγραμματιστικής διεπαφής.

Περιέχουν αναρτημένα έγγραφα, αιτήσεις ή άλλα σύνολα δεδομένων.

Οργανώνουν τα αναρτημένα έγγραφα ανά υπόθεση.

Οι χειριστές των θυρίδων θα λαμβάνουν, κατά περίπτωση, ενημερώσεις για την καταχώριση ενός εγγράφου ή συνόλου δεδομένων στη θυρίδα ανάλογα με τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας που έχουν ρυθμίσει (μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - email, μήνυμα συντόμου κειμένου - SMS, κ.ά.). Αναλόγως το έγγραφο ή το σύνολο δεδομένων που καταχωρίζεται στη θυρίδα τους, δύνανται να το αποθηκεύσουν σε μορφότυπο αυτοτελούς αρχείου, ή να το προσπελάσουν σε πραγματικό χρόνο ή να προβούν σε εξαγωγή του συνόλου ή τμήματος των δεδομένων.

1. Στις θυρίδες του άρθρου 1 προβλέπονται δύο διακριτοί ρόλοι για τους ειδικά προς τούτο εντεταλμένους υπαλλήλους των εκπαιδευτικών δομών:

Χειριστής: Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και τις αιτήσεις των φυσικών προσώπων.

Διαχειριστής: Ορίζει και διαγράφει χειριστές, τροποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας της θυρίδας της εκπαιδευτικής δομής και την ονομασία της θυρίδας και εξάγει στατιστικά στοιχεία.

2. Ο διαχειριστής της ορισθείσας ως ανώτερης ιεραρχικά θυρίδας έχει πρόσβαση στις θυρίδες που υπάγονται σε αυτή.

3. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι υπεύθυνο για τον ορισμό των εντεταλμένων υπαλλήλων της παρ. 1 για κάθε θυρίδα της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020. Ειδικώς για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (εφεξής Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. αντίστοιχα) υπεύθυνο για τον ορισμό των εντεταλμένων υπαλλήλων της παρ. 1 για κάθε θυρίδα της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020, είναι το κάθε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.

4. Η Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης είναι υπεύθυνη για τον ορισμό του διαχειριστή των ανώτερων ιεραρχικά θυρίδων, σύμφωνα με αίτημα που υποβάλει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και έκαστο Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.

5. Οι χειριστές και οι διαχειριστές των δημοσίων εκπαιδευτικών δομών αποκτούν πρόσβαση στη θυρίδα, αφού προηγουμένως προβούν σε επαλήθευση/επιβεβαίωση της ταυτότητάς με την χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» και οφείλουν να διεκπεραιώσουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4727/2020.

1. Tα φυσικά πρόσωπα, ενήλικα αυτοπροσώπως ή ανήλικα μέσω των γονέων/κηδεμόνων/επιτρόπων τους που θα συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία ή θα βρίσκονται στους χώρους μίας εκπαιδευτικής δομής της παρ. 1 του άρθρου 1, αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα «edupass.gov.gr» («η πλατφόρμα») μέσω της ΕΨΠ αφότου προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των προσωπικών κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Στις περιπτώσεις πρόσβασης σε εκπαιδευτικές δομές όπου δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η αίτηση του φυσικού προσώπου περιλαμβάνει και εκδήλωση βούλησης φυσικής παρουσίας στον χώρο της εκπαιδευτικής δομής, που διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία.



Σκοπός της πλατφόρμας είναι ο έλεγχος της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας και συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία στις ανωτέρω εκπαιδευτικές δομές στο πλαίσιο

Μια εβδομάδα αργότερα και όχι τη Δευτέρα όπως ήταν προγραμματισμένο θα ανοίξουν πολλά πανεπιστήμια της χώρας. Αυτό καθώς δεν είναι έτοιμα να εφαρμόσουν με ασφάλεια τα πρωτόκολλα και τους ελέγχους των πιστοποιητικών φοιτητών και εργαζομένων.

Στην τελευταία υπουργική απόφαση προβλέπεται, ότι το διδακτικό προσωπικό και οι φοιτητές, όταν προσέρχονται στα Πανεπιστήμια, οφείλουν να πληρούν μία από τις εξής προϋποθέσεις:

να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού για Covid-19, τον οποίο έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών ή

να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου, ή

να επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος σε εργαστηριακό έλεγχο (rapid ή PCR) για κορονοϊό 2 φορές την εβδομάδα, με δική τους δαπάνη, έως 48 ώρες πριν την προσέλευσή τους στα ΑΕΙ κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

Επιπλέον, δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, το edupass, στην οποία οι φοιτητές θα καταθέτουν τα δικαιολογητικά εμβολιασμού, νόσησης, εργαστηριακών τεστ. Τα πιστοποιητικά θα επιβεβαιώνονται από το σύστημα, το οποίο συνδέεται με τις βάσεις του ΕΟΔΥ, ενώ τα δεδομένα θα διαγράφονται μετά από επτά ήμερες.

