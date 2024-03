City Hospital: Νέοι χειρουργοί στο δυναμικό της κλινικής

Ο επιστημονικός διευθυντής της City Hospital Βασίλης Τζωρτζάκης καλωσόρισε τον νέο διευθυντή της χειρουργικής κλινικής Παναγιώτη Γιαννόπουλο, ο οποίος πήρε τη σκυτάλη από τον επί σειρά ετών διευθυντή χειρουργικής, Δημήτρη Δρακόπουλο, που θεμελίωσε τον χειρουργικό τομέα κι έχτισε σχέσεις εμπιστοσύνης με την κοινωνία της Μεσσηνίας και των γύρω νομών.

Η ομάδα των χειρουργών μεγαλώνει και συμπληρώνεται με εξειδικευμένους συνεργάτες, όπως οι νευροχειρουργοί Ιωάννης Κυρ. Καράμπελας και Σπυρίδων Αρ. Λαφαζάνος αλλά και η χειρουργός παίδων Ελευθερία Ευσταθίου.

O χειρουργός Παναγιώτης Γιαννόπουλος, τ. διευθυντής του χειρουργικού τομέα στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, πέραν της πολυετούς ιατρικής εμπειρίας του, έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Χειρουργική Ήπατος - Χοληφόρων – Παγκρέατος, στην Ιατρική Σχολή Αλεξανδρούπολης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Επίσης, είναι απόφοιτος του ΜΠΣ του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Είναι αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, μέλος της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής, της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής, της E.A.E.S (European Association for Endoscopic Surgery), της Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας και του International College of Surgeons. (F.I.C.S).

Έχει διατελέσει μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών πανελληνίων ιατρικών συνεδρίων.

Ο νευροχειρουργός Ιωάννης Κυρ. Καράμπελας, με καταγωγή από τη Μεσσηνία, τελείωσε την Ιατρική στο Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο Semmelweis στη Βουδαπέστη το 1996, ολοκλήρωσε το αγροτικό του στην Εύβοια, ακολούθησε εκπαίδευση στην παιδοχειρουργική στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού». Από το 2003 έως το 2014 ειδικεύτηκε πλήρως στη νευροχειρουργική στις ΗΠΑ. Ασχολήθηκε με την έρευνα στην παιδιατρική νευροχειρουργική και στην νευροχειρουργική ογκολογία παίδων και ενηλίκων (όγκοι εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού).

Στην Ελλάδα, από το 2014 έχει εργαστεί στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» και κατόπιν ως ιδιώτης ιατρός. Από το 2017 έως σήμερα εργάζεται στις ΗΠΑ ως ειδικευμένος νευροχειρουργός, attending neurosurgeon στη Mινεσότα, στο Κολοράντο και πρόσφατα στη Νότια Καρολίνα.

Είναι πιστοποιημένος από την Αμερικανική Επιτροπή Νευροχειρουργικής, Certified by the American Board of Neurological Surgery. Από το 2023 συνεργάζεται με την κλινική City Hospital, όπου σε μηνιαία βάση αξιολογεί ασθενείς με παθήσεις του κεντρικού και του περιφερικού νευρικού συστήματος.

Ο νευροχειρουργός Σπυρίδων Λαφαζάνος

Ο γενικός αρχίατρος, νευροχειρουργός Σπυρίδων Αρ. Λαφαζάνος, επίσης με καταγωγή από τη Μεσσηνία, φοίτησε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έκανε ειδικότητα στη Νευροχειρουργική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» και μεταξύ άλλων έχει μετεκπαιδευτεί επί τριετία στο Εργαστήριο Νευροχειρουργικής Ανατομίας και Νευροχειρουργικής Κλινικής, Yeditepe University Hospital, στην Κωνσταντινούπολη. Είναι διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής ΝΙΜΤΣ, επιστημονικός συνεργάτης της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεραπευτήριο «Ευαγγελισμός» και επιστημονικός υπεύθυνος του Πειραματικού της Εργαστηρίου Νευροχειρουργικής.

Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης με θέμα «Η υπερπαρεγκεφαλιδική διασκηνιδιακή προσπέλαση κατευθυνόμενη στο πρόσθιο τμήμα της έσω κροταφικής επιφάνειας του κροταφικού λοβού. Προεγχειρητική εκτίμηση ανατομικών σημείων σε σχέση με την προσπέλαση» και έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Θράκης και στις δύο περιπτώσεις με Άριστα. Είναι μέλος της Επιτροπής Νευροχειρουργικών Υποειδικοτήτων, Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία.

Η χειρουργός παίδων Ελευθερία Ευσταθίου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Μεσσηνία και σπούδασε στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Αλεξανδρούπολη. Στην ίδια πόλη έκανε το αγροτικό της και μέρος της ειδικότητάς της και έλαβε διδακτορική διατριβή από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο με τίτλο: «Μελέτη της αγγειογενετικής δραστηριότητας μοσχευμάτων σε πειραματικό έλλειμμα ουρήθρας», την οποία ολοκλήρωσε με Άριστα. Στη συνέχεια εξειδικεύτηκε στη Χειρουργική Παίδων για 4 χρόνια στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Μετά τη λήψη του τίτλου ειδικότητας, εργάστηκε ως επιμελήτρια ιατρός στο ίδιο νοσοκομείο για δύο χρόνια. Έκτοτε εργάζεται ως ιδιώτης ιατρός και έχει συνεργασία με νοσοκομεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Από το 2012 έχει ως βάση της το ιατρείο της στην Καλαμάτα και συνεργάζεται επίσης με την κλινική City Hospital.