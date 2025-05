Η απλή κίνηση που προλαμβάνει έως και 50% τις νοσοκομειακές λοιμώξεις

Το φετινό θέμα της καμπάνιας του ΠΟΥ για την Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής Χεριών είναι «It might be gloves. It is always hand hygiene».

Ο ΕΟΔΥ συμμετέχει στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Υγιεινής Χεριών με την προετοιμασία και διάθεση ενημερωτικού υλικού. Η κατάλληλη υγιεινή των χεριών προλαμβάνει έως και το 50% των νοσοκομειακών λοιμώξεων που μπορούν να αποφευχθούν κατά την παροχή φροντίδας υγείας, σημειώνει ο ΕΟΔΥ.

Τα βασικά μηνύματα για την Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής Χεριών, όπως διαμορφώθηκαν από τον ΠΟΥ, είναι τα εξής:

Τα ιατρικά γάντια χρησιμοποιούνται στη φροντίδα υγείας και ορίζονται ως γάντια μιας χρήσης, προορισμένα για την εκτέλεση ιατρικών διαδικασιών και παρεμβάσεων. Παρόλο που προσφέρουν προστασία στους επαγγελματίες υγείας, μπορούν να μολυνθούν εξίσου εύκολα με τα γυμνά χέρια και δεν παρέχουν πλήρη ασφάλεια. Όταν χρησιμοποιούνται για μια ιατρική παρέμβαση, πρέπει αμέσως μετά να αφαιρούνται και να γίνεται υγιεινή των χεριών σύμφωνα με τις «5 Στιγμές για την Υγιεινή Χεριών» του ΠΟΥ.

Ανεξάρτητα από τη χρήση γαντιών, η υγιεινή των χεριών την κατάλληλη στιγμή και με τον σωστό τρόπο εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα για την προστασία των ασθενών και των εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Έως το 2026, η παρακολούθηση της συμμόρφωσης στην υγιεινή των χεριών και η ανατροφοδότηση των επαγγελματιών υγείας θα πρέπει να καθιερωθούν ως βασικός εθνικός δείκτης για τα νοσοκομεία. Έως τώρα, αυτό γίνεται από το 68% των χωρών.

Η υπερβολική χρήση γαντιών συμβάλλει σημαντικά στον όγκο των απορριμμάτων του τομέα υγείας. Η κατάλληλη χρήση γαντιών και η υγιεινή των χεριών μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των απορριμμάτων αυτού του είδους. Η χρήση γαντιών, όταν δεν ενδείκνυται, σπαταλά πόρους και δεν μειώνει απαραίτητα τη μετάδοση μικροβίων. Ένα μέσο πανεπιστημιακό νοσοκομείο παράγει ετησίως 1.634 τόνους απορριμμάτων που αφορούν στη φροντίδα υγείας και ο αριθμός αυτός αυξάνεται 2-3% κάθε χρόνο (ειδικά από την πανδημία COVID-19 και μετά). Οι χώρες υψηλότερου εισοδήματος παράγουν περισσότερα απόβλητα.

