Πέτυχαν πλήρη ίαση διαβήτη τύπου 1 με μία ένεση

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, τα 10 από τα 12 άτομα στα οποία δοκιμάστηκε η νέα θεραπεία, δεν χρειάστηκε για ένα έτος να κάνουν ούτε μία δόση ινσουλίνης, όταν κάποιοι από αυτούς χρειάζονταν και δύο δόσεις την ημέρα.

Η εξέλιξη αυτή έκανε τους ειδικούς που συμμετείχαν στο Επιστημονικό Συνέδριο της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας να μιλούν για πλήρη ίαση της νόσου.

Μάλιστα, εκτός από το συνέδριο, τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν και στην επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine (NEJM).

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι επιστήμονες, «μια εφάπαξ έγχυση ζιμισλεσέλης, μιας πειραματικής θεραπείας με βάση τα βλαστικά κύτταρα, αποκατέστησε τη φυσιολογική λειτουργία των νησίδων παγκρέατος και επέφερε βελτιωμένα αποτελέσματα και απεξάρτηση από τη χορήγηση ινσουλίνης μετά από 1 έτος σε μια μικρή μελέτη σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 1».

Τα αποτελέσματα από το στάδιο 1/2 της κλινικής δοκιμής FORWARD-101, στην οποία συμμετείχαν ασθενείς με διαβήτη τύπου με σοβαρά υπογλυκαιμικά επεισόδια και μειωμένη υπογλυκαιμική ευαισθησία, είχε χωριστεί σε τρία μέρη, κατά τα οποία οι ειδικοί εξέτασαν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της κυτταρικής θεραπείας κατά τη διάρκεια ενός έτους.

«Η ζιμισλεσέλη είναι μια θεραπεία με κύτταρα νησίδων παγκρέατος που βρίσκεται σε κλινική ανάπτυξη για άτομα με διαβήτη τύπου 1 που παρουσιάζουν επιπλοκές από επαναλαμβανόμενη σοβαρή υπογλυκαιμία. Το φάρμακο είναι στην ουσία μια πειραματική θεραπεία με κύτταρα νησίδων που προέρχονται από αλλογενή βλαστικά κύτταρα, πλήρως διαφοροποιημένα και παράγουν ινσουλίνη, η οποία χορηγείται με έγχυση στην πυλαία φλέβα για ενδοηπατική εμφύτευση στο πλαίσιο ανοσοκαταστολής», δήλωσε ο Michael R. Rickels, MD, MS, ιατρικός διευθυντής του Προγράμματος Μεταμόσχευσης Νησιδίων Παγκρέατος και καθηγητής Διαβήτη και Μεταβολικών Νοσημάτων στην Ιατρική Σχολή Perelman του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

Η ζιμισλεσέλη έχει τη ιδιότητα να αποκαθιστά την ικανότητα του οργανισμού να ρυθμίζει τα επίπεδα γλυκόζης, αποκαθιστώντας τη λειτουργία των κυττάρων των νησίδων παγκρέατος, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ινσουλίνης που ανταποκρίνεται στη γλυκόζη, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Vertex, η οποία παρασκευάζει το φάρμακο.

