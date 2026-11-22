Ο πόνος στον αυχένα πλήττει ολοένα και περισσότερους ανθρώπους, ενώ εμφανίζεται σε όλο και μικρότερες ηλικίες.

Σήμερα θα λύσουμε όλες τις απορίες για το αυχενικό σύνδρομο με τη βοήθεια του Δρ. Θεόφιλου Μαχίνη, ενός από τους πιο καταξιωμένους νευροχειρουργούς.

Ο Δρ. Μαχίνης είναι Επίκουρος Καθηγητής Νευροχειρουργικής στις ΗΠΑ και πρώην Διευθυντής Νευροχειρουργικής στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, με πολυετή διεθνή πορεία και πολλές δημοσιεύσεις και ομιλίες. Αναγνωρισμένος διεθνώς για τη συμβολή του στη χειρουργική εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης, μοιράζει το χρόνο του μεταξύ Αμερικής και Ελλάδος, όπου είναι Διευθυντής της Ε’ Νευροχειρουργικής Κλινικής στο Metropolitan General και διατηρεί ιατρείο εντός City Hospital Καλαμάτας.

Δρ. Μαχίνη, πείτε μας τι είναι το αυχενικό σύνδρομο και ποιες είναι οι κύριες αιτίες που το προκαλούν;

Το αυχενικό σύνδρομο είναι μια πάθηση που απασχολεί ολοένα και περισσότερους ανθρώπους, κυρίως λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής με την περιορισμένη σωματική δραστηριότητα, την κακή στάση σώματος και την πολύωρη χρήση υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων. Το σύνδρομο αυτό συνίσταται στο σύνολο των παθήσεων της αυχενικής μοίρας που προκαλούν συμπτώματα όπως αυχεναλγία, κεφαλαλγία, και σε περιπτώσεις πίεσης στις νευρικές ρίζες, πόνο που κατεβαίνει προς το χέρι, μουδιάσματα και σε σοβαρές περιπτώσεις, αδυναμία.

Ποιες είναι οι πιο ανησυχητικές ενδείξεις που θα πρέπει να οδηγήσουν κάποιον στον νευροχειρουργό;

Ιδιαίτερα ανησυχητικά συμπτώματα είναι η απώλεια λεπτής κινητικότητας, μόνιμο μούδιασμα στα δάχτυλα, δυσκολία στη βάδιση που δεν οφείλεται σε πόνο, καθώς και ακράτεια. Αυτά αποτελούν ενδείξεις μυελοπάθειας, που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης.

Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που οδηγούν στο αυχενικό σύνδρομο;

Η συχνότερη αιτία είναι η κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, κατά την οποία ένα τμήμα του δίσκου έχει φύγει από τη θέση του και πιέζει τις εξερχόμενες νευρικές ρίζες. Αλλες αιτίες είναι οι εκφυλιστικές αλλοιώσεις, στένωση του σπονδυλικού σωλήνα, δημιουργία οστεόφυτων, χαλάρωση των σπονδυλικών αρθρώσεων, σπονδυλολίσθηση, καθώς και τραυματισμοί ή κατάγματα.

Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να διαγνωστεί σωστά;

Απαραίτητη είναι η κλινική εξέταση από εξειδικευμένο νευροχειρουργό στην αυχενική μοίρα, καθώς και η απεικόνιση με μαγνητική τομογραφία. Κατά περίπτωση μπορεί να χρειαστούν επίσης αξονική τομογραφία, ακτινογραφία και ηλεκτρομυογράφημα.

Τι θεραπείες υπάρχουν για την αντιμετώπιση του αυχενικού συνδρόμου;

Ο πυλώνας της αντιμετώπισης είναι η συντηρητική θεραπεία με αποφυγή φορτίων, τρανταγμάτων και καταπόνησης του αυχένα, αναλγητική/αντιφλεγμονώδη αγωγή σε συνδυασμό με φυσικοθεραπεία και ήπια μυϊκή ενδυνάμωση. Σε περιπτώσεις μυελοπάθειας ή όταν η συντηρητική αγωγή αποτυγχάνει, κρίνεται απαραίτητη η χειρουργική αντιμετώπιση.

Ποιες είναι οι πιο συνηθισμένες χειρουργικές επεμβάσεις για το αυχενικό σύνδρομο;

Οι σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικές και ασφαλείς. Μερικές από τις πιο συνήθεις επεμβάσεις είναι η αυχενική σπονδυλοδεσία, η πρόσθια αυχενική δισκεκτομή με αρθροπλαστική και η οπίσθια αυχενική δισκεκτομή/τρηματεκτομή.

Ποιες είναι οι προοπτικές ανάρρωσης μετά από αυτές τις επεμβάσεις;

Η ανάρρωση είναι γενικά ταχεία. Η κινητοποίηση του ασθενούς είναι άμεση και ο χρόνος νοσηλείας συνήθως μικρός, ανάλογα με την επέμβαση και τον αριθμό των επιπέδων που έχουν χειρουργηθεί.

Οι σύγχρονες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές συμβάλλουν σημαντικά στη γρήγορη αποκατάσταση και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών.



Συμπερασματικά, το αυχενικό σύνδρομο είναι μια διαδεδομένη πάθηση που επηρεάζει ένα μεγάλο φάσμα του πληθυσμού, ανεξαρτήτως ηλικίας. Με την κατάλληλη διάγνωση και θεραπεία, οι ασθενείς μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα συμπτώματα και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.

Οι σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές προσφέρουν ασφαλείς και επιτυχημένες λύσεις, δίνοντας ελπίδα σε όσους υποφέρουν από αυχενικά προβλήματα.

Η έγκαιρη επίσκεψη σε εξειδικευμένο νευροχειρουργό είναι το πρώτο βήμα προς την ανάρρωση και την επιστροφή σε μια δραστήρια και υγιή καθημερινότητα.

Το Metropolitan General αναδεικνύεται ως μία από τις κορυφαίες μονάδες υγείας της χώρας, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας.

Με άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό, που περιλαμβάνει διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς, και με την υποστήριξη εξειδικευμένων νοσηλευτών, το νοσοκομείο εγγυάται την καλύτερη δυνατή φροντίδα.

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών λειτουργεί αδιάλειπτα, 24 ώρες το 24ωρο, ενώ τα εξωτερικά ιατρεία και οι εξειδικευμένες μονάδες καλύπτουν όλες τις ιατρικές ανάγκες.Επιπλέον, τα σύγχρονα διαγνωστικά και απεικονιστικά εργαστήρια του Metropolitan General πραγματοποιούν όλες τις νέες και εξειδικευμένες εξετάσεις, καθιστώντας το νοσοκομείο πρότυπο στον τομέα της υγείας.

* Το Metropolitan General

βρίσκεται στη Λεωφόρο Μεσογείων 264, στο Χολαργό Αττικής.

Τηλ. Επικοινωνίας 210 650 2000

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