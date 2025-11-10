Μελιγαλάς: 30χρονος Ρομά έκλεβε βενζινάδικο κάθε πρωί επί 4 ημέρες!

Ο δράστης προσποιούμενος τον πελάτη πήγαινε στις 8 κάθε πρωί στο συγκεκριμένο βενζινάδικο και εκμεταλλευόμενος απασχόληση του ιδιοκτήτη, άνοιγε την ταμειακή μηχανή και... σούφρωνε ότι χρήματα υπήρχαν! Η δράση του ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και μέχρι τις 6 του μήνα, πρόλαβε και έκλεψε συνολικά 515 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου αντιλήφθηκε την κλοπή και μέσω αξιοποίησης βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες ασφαλείας, οι αστυνομικοί του Α.Τ. Οιχαλίας έφτασαν στα ίχνη του και συνέλαβαν τον 30χρονο το πρωί του Σαββάτου στο Μελιγαλά, χωρίς πάντως να έχει πάνω του τα χρήματα που είχε κλέψει από το βενζινάδικο.

Κ.Ηλ.