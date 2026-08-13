Γουλιμίδες Καλαμάτας: "Χτύπησαν" μονοκατοικία την ώρα της μουσικής εκδήλωσης - Πήραν χρήματα και χρυσαφικά

Μία ακόμη διάρρηξη σε μονοκατοικία στην περιοχή Γουλιμίδες στην Καλαμάτα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Αγνωστοι δράστες λίγο μετά τις 11 το βράδυ παραβίασαν την μπαλκονόπορτα υπνοδωματίου προκαλώντας σοβαρές ζημιές, ενώ οι ένοικοι έλειπαν από το σπίτι και άρχισαν να το κάνουν… φύλλο και φτερό.

Παρότι ο συναγερμός χτύπησε, αυτό δεν πτόησε τους δράστες που αφαίρεσαν από το σπίτι χρηματικό ποσό 450 ευρώ και χρυσαφικά αξίας περίπου 1.500 ευρώ.

Κατόρθωσαν μάλιστα να ξεκολλήσουν από τον τοίχο ένα οπλοκιβώτιο ασφαλείας, το οποίο είναι ιδιαίτερα βαρύ και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορούσαν να το μεταφέρουν και το πέταξαν σε χωράφι, 70 περίπου μέτρα έξω από το σπίτι!

Στο σημείο έφτασαν μετά από λίγη ώρα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι ενημερώθηκαν από τους ενοίκους και ακολούθησαν αστυνομικοί από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας, όπου πήραν αποτυπώματα και μαρτυρικές καταθέσεις.

Να σημειωθεί πως δεν είναι η πρώτη φορά που η εν λόγω μονοκατοικία γίνεται στόχος διάρρηξης μιας και πριν από ενάμιση χρόνο είχε πραγματοποιηθεί απόπειρα, ενώ πολλά σπίτια στις Γουλιμίδες έχουν υποστεί κλοπές.

Οι δράστες συνηθίζεται να “χτυπούν” σπίτια της περιοχής, όταν υπάρχει μουσική εκδήλωση στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, όπως έγινε και την Δευτέρα, μιας και ο ήχος από τους συναγερμούς δεν γίνεται αντιληπτός από τη δυνατή μουσική.

Οι περίοικοι που έχουν χάσει τον… ύπνο τους ζητούν περισσότερη αστυνόμευση στην περιοχή και περιπολίες από ομάδες ΔΙ.ΑΣ., τους θερινούς μήνες που υπάρχουν συχνά μουσικές εκδηλώσεις στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Κ.Ηλ.