Καλαμάτα: Τροχαίο με ελαφρύ τραυματισμό οδηγού μηχανής στην Αρτέμιδος

Ειδικότερα στην άνοδο της οδού Αρτέμιδος μια μηχανή που οδηγούσε ένας 66χρονος Εσθονός έπεσε πάνω σε ένα προπορευόμενο αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο αλλοδαπός οδηγός της μηχανής και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας Καλαμάτας που κατέγραψαν το συμβάν και διευθέτησαν την κυκλοφορία, μιας και για αρκετή ώρα υπήρξε μποτιλιάρισμα με αρκετά αυτοκίνητα να πηγαίνουν σημειωτόν.

Κ.Ηλ.