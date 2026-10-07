42χρονη στη Μεσσήνη με 211 ναρκωτικά χάπια: 12 συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά στη Μεσσηνία

Στη Μεσσηνία οι επιχειρήσεις έγιναν στους δήμους Καλαμάτας και Οιχαλίας και συγκεκριμένα σε καταυλισμούς στο Μελιγαλά, στα Παναγάκια και στην Αγια Τριάδα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Ειδικότερα ελέγχθησαν 40 άτομα, προσήχθησαν 15 από αυτά, ενώ συνελήφθησαν 12 άτομα για διάφορα μικροαδικήματα.

Στη Μεσσήνη συνελήφθη μια 42χρονη που είχε στην κατοχή της 211 ναρκωτικά χάπια, ενώ συνελήφθη και για το αδίκημα της ρευματοκλοπής.

Στην Καλαμάτα συνελήφθη ένας 25χρονος με δύο ναρκωτικά χάπια, ενώ παράλληλα στερούνταν και αστυνομικής ταυτότητας.

Τρεις ακόμα συλλήψεις έγιναν για ναρκωτικά και αφορούν έναν 21χρονο στην Ανάληψη με 2,6 γραμμάρια χασίς, έναν 42χρονο επίσης στην Ανάληψη με 6,5 γραμμάρια χασίς και 7 ναρκωτικά χάπια και μια 25χρονη στη Μεσσήνη με 0,5 γραμμάρια χασίς.

Πέντε ακόμη συλλήψεις έγιναν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, μία σύλληψη για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα (ληγμένη άδεια κυνηγετικού όπλου) και ένα ακόμη άτομο συνελήφθη για παραβάσεις περί υγειονομικού κανονισμού. Τέλος, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν 6 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κ.Ηλ.