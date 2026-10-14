Ληστεία σε σπίτι στη Σκάλα με τη χρήση βίας

Οι δράστες έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους εισήλθαν λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα από μπαλκονόπορτα σε διώροφη οικία και ακινητοποίησαν με σωματική βία τον 77χρονο ιδιοκτήτη και την 64χρονη κουνιάδα του, ενώ η σύζυγος του 77χρονου είναι κατάκοιτη.

Στη συνέχεια έψαξαν όλο το σπίτι και αφαίρεσαν χρηματικό ποσό από 15 έως 17 χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα αξίας 13.000 ευρώ και τράπηκαν σε φυγή.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό στην ευρύτερη περιοχή της Σκάλας, αναζητώντας τους θρασύτατους ληστές. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και

Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Κ.Ηλ.