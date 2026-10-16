Μεσσηνία: Αίσιο τέλος με την εξαφάνιση 94χρονου στο Κορυφάσιο

Αίσιο τέλος είχε τελικά η υπόθεση εξαφάνισης ενός 94χρονου άνδρα από το Κορυφάσιο του Δήμου Πύλου – Νέστορος, που αγνοείτο πάνω από 24 ώρες.

Ο 94χρονος έφυγε το πρωί της Πέμπτης από το σπίτι του φορώντας ένα μαύρο παντελόνι και ένα γκρι μπουφάν και το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο 59χρονος γιος του δήλωσε την εξαφάνισή του στο Α.Τ. Πύλου.

Ο ηλικιωμένος πάσχει από ελαφρά μορφής άνοια και για τον εντοπισμό του κινητοποιήθηκαν Αστυνομία, Πυροσβεστική, η ΟΑΚ Μεσσηνίας με πεζοπόρο τμήμα και drone και πολλοί εθελοντές και κάτοικοι του Κορυφασίου.

Αργά σήμερα το απόγευμα ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε σώος σε μία καλύβα εντός του χωριού, όπου φέρεται να πέρασε τις περισσότερες ώρες από την εξαφάνιση έως και τον εντοπισμό του και με αυτόν τον τρόπο μπήκε τέλος στην αγωνία των συγγενικών του προσώπων.

Κ.Ηλ.