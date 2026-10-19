Πατέρας και γιος Ρομά διακινούσαν ηρωίνη και κοκαΐνη - Συνελήφθησαν σε καταυλισμό στην Ανθούσα

Hρωίνη και κοκαΐνη σε τοξικομανείς στην ευρύτερη περιοχή της Οιχαλίας διακινούσαν πατέρας και γιος που συνελήφθησαν το μεσημέρι της Παρασκευής στην Ανθούσα.

Πρόκειται για 40χρονο Ρομά και τον 21χρονο γιο του που εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες, πουλώντας προς 10 ευρώ το γραμμάριο την ηρωίνη και προς 100 ευρώ το γραμμάριο την κοκαΐνη, ύστερα από προκαθορισμένα ραντεβού που έκλειναν με χρήστες.

Στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας υπήρχε πληροφορία για τη δράση τους και την Παρασκευή οργανώθηκε επιχείρηση, με τη συνδρομή αστυνομικών της Α’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Μεσσηνίας, σε καταυλισμό στην Ανθούσα, όπου πέρασαν χειροπέδες τόσο στον 40χρονο πατέρα όσο και στον 21χρονο γιο που κατηγορούνται για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 5,9 γραμμάρια ηρωίνης,

0,6 γραμμάρια κοκαΐνης, μία ζυγαριά, δύο κινητά τηλέφωνα ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων και το χρηματικό ποσό των

2.425 ευρώ καθώς και 20 λίρες Αγγλίας, ως προερχόμενα από την πώληση των ναρκωτικών.

Κ.Ηλ.