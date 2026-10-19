Σύλληψη 67χρονου Βρετανού με χασίς στην Πυλία

Ενας 67χρονος Βρετανός συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής σε περιοχή της Πυλίας για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του στο Κορυφάσιο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Πύλου- Νέστορος βρέθηκαν ποσότητες χασίς, ύστερα από αξιοποίηση σχετικής πληροφορίας.

Ειδικότερα τόσο εντός του σπιτιού όσο και στην αυλή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 138 γραμμάρια χασίς και ένα φυτό κάνναβης, ύψους 40 εκατοστών.

Κ.Ηλ.