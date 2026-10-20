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Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026 14:20

9 συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά σε Καλαμάτα και Μεσσήνη

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9 συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά σε Καλαμάτα και Μεσσήνη

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Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκαν από 12 έως 18 Οκτωβρίου με 32 συνολικά συλλήψεις για διάφορα αδικήματα.

Στη Μεσσηνία η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 12 του μήνα σε καταυλισμούς Ρομά στους δήμους Καλαμάτας και Μεσσήνης.

Συνολικά ελέγχθησαν 31 άτομα, προσήχθησαν 12 από αυτά,

ενώ συνελήφθησαν 9 άτομα.

Εξι συλλήψεις έγιναν για ρευματοκλοπή και τρεις για παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού, μιας και δεν υπήρχαν βόθροι σε παραπήγματα.

Ακόμη στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στη Μεσσηνία κατασχέθηκαν τρία ηχεία και ένας ενισχυτής που προκαλούσαν ηχορύπανση, ενώ βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οπως επισημαίνει η Αστυνομία “οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματο ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

Κ.Ηλ.

 

 

Κατηγορία Αστυνομικά
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