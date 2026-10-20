9 κλήσεις για κράνος σε μία εβδομάδα στη Μεσσηνία

Ειδικότερα από 12 έως 18 Οκτωβρίου στους πέντε νομούς της Περιφέρειας πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.072 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 25 κλήσεις.
15 ήταν οι κλήσεις σε οδηγούς δικύκλων, δύο σε συνεπιβάτες και 8 σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.
Στη Μεσσηνία έγιναν οι περισσότεροι αριθμητικά έλεγχοι, 437 για την ακρίβεια, και βεβαιώθηκαν μόνο 9 κλήσεις σε οδηγούς μηχανών.
Από εκεί και πέρα στην Αργολίδα βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις, από δύο σε Κορινθία και Λακωνία, ενώ καμία παράβαση δεν βεβαιώθηκε για χρήση κράνους στην Αρκαδία.
Κ.Ηλ.