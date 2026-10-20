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Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2026 14:28

9 κλήσεις για κράνος σε μία εβδομάδα στη Μεσσηνία

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9 κλήσεις για κράνος σε μία εβδομάδα στη Μεσσηνία

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Συνεχίστηκαν και την περασμένη εβδομάδα οι έλεγχοι από την Τροχαία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη χρήση κράνους από δικυκλιστές, χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων.

Ειδικότερα από 12 έως 18 Οκτωβρίου στους πέντε νομούς της Περιφέρειας πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.072 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 25 κλήσεις.

15 ήταν οι κλήσεις σε οδηγούς δικύκλων, δύο σε συνεπιβάτες και 8 σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

Στη Μεσσηνία έγιναν οι περισσότεροι αριθμητικά έλεγχοι, 437 για την ακρίβεια, και βεβαιώθηκαν μόνο 9 κλήσεις σε οδηγούς μηχανών.

Από εκεί και πέρα στην Αργολίδα βεβαιώθηκαν 12 παραβάσεις, από δύο σε Κορινθία και Λακωνία, ενώ καμία παράβαση δεν βεβαιώθηκε για χρήση κράνους στην Αρκαδία.

 

 

Κ.Ηλ. 

 

 

 

Κατηγορία Αστυνομικά
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