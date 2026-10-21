Η Ελληνική Αστυνομία τίμησε τον προστάτη της Αγιο Αρτέμιο στην Καλαμάτα (βίντεο)

Ιδιαίτερη ήταν η χθεσινή ημέρα για το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας μιας και εορτάστηκε ο προστάτης του μεγαλομάρτυρας Αγιος Αρτέμιος.

Η «Ημέρα της Αστυνομίας» γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Οκτωβρίου, ως ημέρα για την αναγνώριση του έργου και της προσφοράς της Ελληνικής Αστυνομίας στο κοινωνικό σύνολο.

Στο πλαίσιο των εορτασμών, στη Μεσσηνία τελέστηκε δοξολογία το πρωί στην Υπαπαντή του Σωτήρος στην Καλαμάτα, μετά αρτοκλασίας.

Μετά τη δοξολογία η Υπαστυνόμος Β' της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας Αθανασία Ανδριοπούλου ανέγνωσε την ημερήσια διαταγή του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου, με το μήνυμα να είναι “Σύγχρονη Αστυνομία, νέες προκλήσεις, ασφάλεια παντού”.

Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκε ο Αστυνομικός Διευθυντής Μεσσηνίας Θανάσης Χριστόπουλος, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας Αναστάσιος Ηλιόπουλος, ο αντιδήμαρχος και συνταξιούχος αστυνομικός Κώστας Παπαδάκης, ο πρόεδρος της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας Γιώργος Μπούνας, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, των συνδικαλιστικών ενώσεων του αστυνομικού προσωπικού και των ενώσεων αποστράτων, απόστρατοι, αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας καθώς και μέλη των οικογενειών του

προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ.

Μετά το θρησκευτικό τελετουργικό ακολούθησε μικρή δεξίωση από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας στο ξενοδοχείο “Elite City Resort”.

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Μεσσηνίας Θανάσης Χριστόπουλος (φωτό κάτω) σε δήλωσή του στην “Ε” είπε για την «Ημέρα της Αστυνομίας»: “Η 20η Οκτωβρίου είναι ημέρα γιορτής της Ελληνικής Αστυνομίας. Την 20η Οκτωβρίου τιμάμε την μνήμη του μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου, προστάτη του Αστυνομικού Σώματος. Είναι η ημέρα που η Πολιτεία θέσπισε ως ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της προσφοράς και του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας. Εύχομαι σε όλο το αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό του νομού μας υγεία και χρόνια πολλά”.

Κ.Ηλ.