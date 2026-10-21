Καλαμάτα: Μεθυσμένος οδηγός γκρέμισε την μάντρα ΚΔΑΠ στη Λακωνικής

Τον μαντρότοιχο του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης στην οδό Λακωνικής γκρέμισε ένας οδηγός το απόγευμα της Τρίτης με το αυτοκίνητο του!

Ηταν λίγο μετά τις 6:30 το απόγευμα της Τρίτης όταν ένας 70χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και κατέληξε στη μάντρα του ΚΔΑΠ.

Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ άνοιξε μια μεγάλη… τρύπα στη μάντρα, όμως ευτυχώς ο οδηγός δεν τραυματίστηκε παρά τη σφοδρή σύγκρουση.

Στο σημείο βρέθηκε η Αστυνομία και ύστερα από αλκοτέστ διαπιστώθηκε πως ο 70χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Συνεπώς συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και για παραβάσεις του ΚΟΚ και αφέθηκε ελεύθερος αφού του επιβλήθηκαν τα σχετικά διοικητικά πρόστιμα.

Κ.Ηλ.