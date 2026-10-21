Ξυλοδαρμός 17χρονου από συνομήλικό του στην Καλαμάτα (βίντεο)

Περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων με ξυλοδαρμό 17χρονου από συνομήλικό του συνέβη το πρωί της Τρίτης στην Καλαμάτα.

Ενας 17χρονος μαθητής την ώρα που πήγαινε πεζός στο σχολείο του δέχθηκε επίθεση στην οδό Ευριπίδου από έναν έτερο 17χρονο που πήγαιναν παλιότερα στο ίδιο σχολείο και φαίνεται να είχαν κάποιες διαφορές.

Ο ανήλικος προσπάθησε να διαφύγει και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του, όμως ο πρώην συμμαθητής του τον πρόλαβε και άρχισε να τον χτυπάει με γροθιές και κλοτσιές.

Η μητέρα του θύματος που είχε ενημερωθεί τηλεφωνικά έφτασε στο σημείο,

με τον 17χρονο που έκανε την απρόκλητη επίθεση να τρέπεται σε φυγή.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες, με τα χτυπήματά του να μην είναι ευτυχώς πολύ σοβαρά και λίγες ώρες αργότερα πήρε εξιτήριο.

Η μητέρα του υπέβαλε μήνυση στο Α.Τ. Καλαμάτας για τον ξυλοδαρμό του παιδιού της, με την Αστυνομία να συλλαμβάνει τον 17χρονο δράστη για το αδίκημα της σωματικής βλάβης, ενώ συνελήφθη και η 64χρονη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του.

Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του Εισαγγελέα Καλαμάτας, ενώ ορίστηκε δικάσιμος.

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