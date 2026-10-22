Καλαμάτα: Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό και εγκατάλειψη στην οδό Αθηνών

Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό ενός οδηγού δικύκλου σημειώθηκε γύρω στις 8 απόψε το βράδυ στην οδό Αθηνών στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά το τροχαίο έγινε στο ύψος του σούπερ μάρκετ "Σκλαβενίτης", όταν ένας οδηγός Ρομά επιχείρησε να κάνει αναστροφή στην οδό Αθηνών παρασύροντας το μηχανάκι που ακολουθούσε και τραυματίζοντας σοβαρά τον 37χρονο οδηγό του. Με το που έγινε μάλιστα το τροχαίο, ο οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το όχημα στη μέση του δρόμου και τράπηκε σε φυγή αφήνοντας αβοήθητο στο οδόστρωμα τον τραυματία.

Ο 37χρονος οδηγός του δικύκλου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.