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Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2026 18:36

Σύλληψη 57χρονου Ρώσου στο Τολό για φοροδιαφυγή

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Σύλληψη 57χρονου Ρώσου στο Τολό για φοροδιαφυγή

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Έναν 57χρονο Ρώσο συνέλαβαν το πρωί της Τετάρτης στο Τολό Αργολίδας αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου.

Σε βάρος του είχε εκδοθεί, από τις 27 Δεκεμβρίου 2024, Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Ρωσίας για φοροδιαφυγή στην πατρίδα του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου.

Κατηγορία Αστυνομικά
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