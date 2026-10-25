Μεσσηνία: Σύλληψη 46χρονου στη Φοινικούντα με 505 χασισόδεντρα

Χασισοφυτεία με πάνω από 500 δενδρύλλια εντοπίστηκε στον οικισμό Κατσιρέικα στα Καμάρια στην περιοχή της Φοινικούντας, ενώ συνελήφθη ένας 46χρονος για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών.

Η φυτεία εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε δύσβατη δασώδη περιοχή και το πρωί της Παρασκευής σε συνεργασία με συναδέλφους τους από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας συνέλαβαν τον 46χρονο, ο οποίος βρέθηκε εντός ρυμουλκούμενου τροχόσπιτου, που ήταν παρκαρισμένο σε προαύλιο καταστήματος στη Φοινικούντα.

Στην κατοχή του μάλιστα είχε 50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε μορφή αποξηραμένου φυτού με σκοπό τον δειγματισμό του σε υποψήφιους αγοραστές.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε στον χώρο της φυτείας βρέθηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 505 δενδρύλλια ύψους από 0.15 έως 1,70 μέτρα, τα οποία καλλιεργούσε ο 46χρονο με το προσδοκώμενο παράνομο όφελος από την διακίνησή τους να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Συνολικά, σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία του 46χρονου και σε στον χώρο φυτείας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 505 δενδρύλλια κάνναβης,

• 50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης (παπάδες),

• 12.000 ευρώ,

• αεροβόλο πιστόλι,

• 3 συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

• αυτοκίνητο και

• εξοπλισμός καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης.

Ο συλληφθείς, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε και ένταλμα σύλληψης για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, θα οδηγηθεί για απολογία στις εισαγγελικές Αρχές.