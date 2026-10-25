Στη Διεύθυνση Αστυνομίας τα δρομολόγια είναι τα ακόλουθα:
Δευτέρα 26/10 απογευματινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Πρόδρομος - Αγαλιανή - Κυπαρισσία - Φιλιατρά -
Χριστιανούπολη - Πλάτη - Περδικονέρι - Στασιό - Ξηρόκαμπος - Αρμενιοί – Βρύσες - Μουριατάδα - Σελλά και Αετός.
Τρίτη 27/10 απογευματινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Νέδουσα - Αλαγονία - Πηγές - Αρτεμισία - Λαδάς -
Άνω Καρβέλι - Κάτω Καρβέλι - Περιβολάκια – Ελαιοχώριο.
Πέμπτη 29/10 πρωινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εξωχώρι - Σαϊδόνα - Καστάνια - Καρυοβούνι - Μηλέα - Πλάτσα - Νομιτσί - Θαλάμες - Λαγκάδα - Αγ. Νίκωνας.
Παρασκευή 30/10 πρωινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εύα - Αγριλιά - Αμφιθέα - Ανδρούσα - Καλογερόραχη - Ελληνοεκκλησιά - Τρίκορφο – Κλήμα.
Σάββατο 31/10 πρωινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Βασιλικό - Κόκλα - Κοπανάκι - Άγιος Γεώργιος - Ψάρι – Δώριο.
Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (26/10-1/11)Γράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για την προσεχή εβδομάδα από 26 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου.
Στη Διεύθυνση Αστυνομίας τα δρομολόγια είναι τα ακόλουθα: