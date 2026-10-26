21 συλλήψεις στη Μεσσηνία σε αστυνομική επιχείρηση

21 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, οι περισσότερες για μικροποσότητες ναρκωτικών, πραγματοποιήθηκαν στη Μεσσηνία την περασμένη Πέμπτη, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας.

Αντίστοιχες επιχειρήσεις έγιναν από 21 έως 23 Οκτωβρίου σε όλους τους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου με 38 συνολικά συλλήψεις.

Ειδικότερα έγιναν έλεγχοι σε 659 άτομα, εκ των οποίων 605 ήταν Ελληνες και 54 ήταν αλλοδαποί.

Προσήχθησαν 64 άτομα, από τα οποία 50 ήταν Ελληνες και 14 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 38 άτομα.

Ακόμη πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 494 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά 185 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκε μία ακινητοποίηση οχήματος.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων εξιχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων και μία απόπειρα, έξι από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης για κλοπές δίκυκλων και μία απόπειρα από το Μάιο έως τον Σεπτέμβριο στην Τρίπολη και μία από το Α. Τ. Λουτρακίου για κλοπή οχήματος πέρυσι τον Νοέμβριο στο Λουτράκι.

Οσον αφορά τη Μεσσηνία οι 12 από τις 21 συλλήψεις ήταν για κατοχή μικροποσοτήτων χασίς, κοκαΐνης και ηρωίνης.

Ειδικότερα συνελήφθησαν στην Καλαμάτα ένας 43χρονος με 0,6 γραμμάρια χασίς και ένα τσιγαριλίκι, ένας 28χρονος με δύο τσιγαριλίκια, ένας 45χρονος με 21 γραμμάρια χασίς, ένας 25χρονος με 1,9 γραμμάρια χασίς και μία ζυγαριά, ένας 18χρονος με 14,7 γραμμάρια χασίς σε τρεις συσκευασίες, ένας 23χρονος με 21 γραμμάρια χασίς σε δύο συσκευασίες, ένας 56χρονος και ένας 47χρονος που κατείχαν από κοινού 1,2 γραμμάρια κοκαΐνης και ένας 34χρονος με ένα τσιγαριλίκι.

Στην Ανθούσα συνελήφθησαν ένας 48χρονος με ένα γραμμάριο ηρωίνης και ένας 58χρονος με ένα τσιγαριλίκι, ενώ μία σύλληψη έγινε και στη Μικρή Μαντίνεια για ναρκωτικά και αφορά έναν 22χρονο που είχε στην κατοχή του 0,5 γραμμάρια χασίς.

Ακόμη συνελήφθη στην Καλαμάτα ένας 33χρονος φυγόποινος υπήκοος Μπανγκλαντές γιατί σε βάρος του εκκρεμούσε από τον Νοέμβριο του 2018 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά. Του είχε μάλιστα επιβληθεί κάθειρξη 12 ετών και χρηματική ποινή 50 χιλιάδες ευρώ.

Ο 33χρονος είχε σε βάρος του κι άλλη καταδικαστική απόφαση πάλι για υπόθεση ναρκωτικών, από τον Μάρτιο του 2022 από το Β’ Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών με 10 έτη ποινή κάθειρξης και χρηματική ποινή 50 χιλιάδες ευρώ.

Από εκεί και πέρα συνελήφθησαν στην Αγία Τριάδα δύο ανήλικες Ρομά,

15 και 17 ετών, γιατί δεν είχαν αστυνομική ταυτότητα, ενώ για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι μητέρες τους, 33 και 34 ετών, για παραμέληση της εποπτείας τους.

Επιπλέον συνελήφθη ένας 29χρονος Πακιστανός για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μιας και οδηγούσε ενώ του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, μια σύλληψη έγινε για ληγμένη άδεια κυνηγετικού όπλου, ενώ συνελήφθησαν και δύο αλλοδαποί που διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους.

Κ.Ηλ.