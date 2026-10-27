Φοινικούντα: Προφυλακίστηκε για την… προηγούμενη χασισοφυτεία ο 46χρονος με τα 505 δενδρύλλια

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 46χρονος που συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στη Φοινικούντα για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε το Σάββατο ενώπιον του Εισαγγελέα Καλαμάτας, ο οποίος μετά την απολογία του έκρινε πως πρέπει να προφυλακιστεί για το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμούσε σε βάρος του από τις 8 Ιουλίου για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Πρόκειται για μία υπόθεση από τις αρχές Ιουλίου όταν είχε εντοπιστεί μεγάλη χασισοφυτεία με 1.532 δενδρύλλια σε δύσβατη δασική περιοχή στον οικισμό Δενδρούλια, κοντά στη Φοινικούντα.

Τότε ύστερα από επιχείρηση αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πατρών είχαν συλλάβει δύο Αλβανούς καλλιεργητές, 32 και 27 ετών, που αποτελούσαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Παράλληλα είχε ταυτοποιηθεί για τη χασισοφυτεία και ο 46χρονος ως μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά δεν είχε συλληφθεί ενώ τέσσερις ημέρες μετά εκδόθηκε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης.

Ο 46χρονος για πάνω από 3,5 μήνες παρέμενε ασύλληπτος και διαπιστώθηκε πως ήταν ο καλλιεργητής κι άλλης χασισοφυτείας με τα 505 δενδρύλλια που κατασχέθηκαν την περασμένη Παρασκευή σε δύσβατη δασώδη περιοχή μεταξύ των οικισμών Καμαριών και Κατσιραίικων, στη Φοινικούντα.

Παράλληλα κατασχέθηκε εξοπλισμός οργανωμένης καλλιέργειας, με αυτόματα συστήματα ποτίσματος, χρονοδιακόπτες, φίλτρα νερού, υδρολιπαντήρα και λιπάσματα, ενώ υπολογίζεται πως η πώληση των ναρκωτικών θα του απέφερε πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ.

Γι’ αυτή την υπόθεση θα οδηγηθεί εκ νέου σήμερα στον Εισαγγελέα Καλαμάτας για να απολογηθεί.

Ο 46χρονος που έχει… πλούσιο ποινικό παρελθόν για υποθέσεις ναρκωτικών και είχε συλληφθεί πριν χρόνια τόσο στην Πάτρα όσο και στην Καλαμάτα, δειγμάτιζε σε υποψήφιους αγοραστές 50 γραμμάρια αποξηραμένης κάνναβης μέσα σε ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο, που βρισκόταν στον προαύλιο χώρο μίνι μάρκετ στη Φοινικούντα, όπου και συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Να σημειωθεί τέλος πως ο προφυλακισμένος 46χρονος τις ποσότητες που συγκόμιζε από τις χασισοφυτείες τις διέθετε σε τοξικομανείς τόσο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας αλλά και στην Αττική.

Κ.Ηλ.