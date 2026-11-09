Τέσσερις συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία

Ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκαν από 3 έως 6 Νοεμβρίου σε περιοχές της Μεσσηνίας, της Αργολίδας, της Αρκαδίας και της Κορινθίας με 21 συνολικά συλλήψεις και τρεις εξιχνιάσεις κλοπών στην Κορινθία.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, έγιναν έλεγχοι σε 588 άτομα, εκ των οποίων 515 ήταν Ελληνες και 73 ήταν αλλοδαποί. Επιπλέον, προσήχθησαν 38άτομα, από τα οποία 29 ήταν Ελληνες και 9 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 21 άτομα.

Ακόμη ελέχθησαν 417 οχήματα, βεβαιώθηκαν 217 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, πραγματοποιήθηκε μία ακινητοποίηση οχήματος.

Στη Μεσσηνία η αστυνομική επιχείρηση έγινε στις 5 Νοεμβρίου με 4 συλλήψεις, οι τρεις για μικροποσότητες ναρκωτικών.

Ειδικότερα συνελήφθησαν ένας 20χρονος στην Καλαμάτα με 0,4 γραμμάρια χασίς, ένας 28χρονος στην Καλαμάτα με 0,5 γραμμάρια χασίς και ένας 17χρονος επίσης στην Καλαμάτα με 0,8 γραμμάρια χασίς.

Για την τελευταία υπόθεση συνελήφθη και ο 45χρονος πατέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Κ.Ηλ.