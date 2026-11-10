Φωτογραφίες κατασχεμένων χρυσαφικών δημοσιοποίησε η Αστυνομία

Τα κατασχεμένα αντικείμενα βρέθηκαν στην σπίτια και αυτοκίνητα συλληφθέντων μελών εγκληματικών οργανώσεων και συμμορίας που διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων, σε διάφορες περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και στη Μεσσηνία.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε στα τέλη Οκτωβρίου από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου που εξιχνίασε 39 περιπτώσεις απατών και συνέλαβε 10 άτομα, δύο εκ των οποίων σε Φιλιατρά και Αριοχώρι.

Οι φωτογραφίες των κατασχεθέντων χρυσαφικών έχουν δημοσιοποιηθεί, με την Αστυνομία να καλεί τους πολίτες που αναγνωρίζουν τα κλοπιμαία, να επικοινωνήσουν με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, στα τηλέφωνα 2752022458 και 2752098744 για να παραλάβουν τα αντικείμενά που τους ανήκουν.