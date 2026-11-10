Μεσσηνία: 10 κλήσεις σε οδηγούς δικύκλων και πατινιών για κράνος

Συνεχίστηκαν και την περασμένη εβδομάδα οι έλεγχοι από την Αστυνομία για μη χρήση κράνους στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, με 25 συνολικά παραβάσεις.

Ειδικότερα από 2 έως 8 Νοεμβρίου έγιναν 1.112 έλεγχοι και στους πέντε νομούς σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων και βεβαιώθηκαν 19 κλήσεις σε οδηγούς δίκυκλων και 6 κλήσεις

σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

Στη Μεσσηνία το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έγιναν 438 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 10 κλήσεις για μη χρήση κράνους, πέντε σε οδηγούς δικύκλων και 5 σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

Ο κάθε οδηγός δικύκλου θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ θα του αφαιρεθεί το δίπλωμα για 30 ημέρες, ενώ 30 ευρώ είναι το πρόστιμο για τον χρήση ηλεκτρικού πατινιού.

Οσον αφορά τους άλλους νομούς από πέντε κλήσεις είχαν έκαστος Αργολίδα, Αρκαδία και Κορινθία, ενώ καμία παράβαση δεν διαπιστώθηκε στη Λακωνία.

Κ.Ηλ.