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Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2026 15:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αυτή την εβδομάδα σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα και κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη, λόγω εκτέλεσης εργασιών από τον ΔΕΔΔΗΕ Τρίπολης.

Οπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν την 179,000 χ/θ και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Ειδικότερα από σήμερα Τρίτη έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και από ώρα 08:00 έως ώρα 11:00, θα πραγματοποιηθούν ολιγόλεπτες βραδυπορίες ή ολιγόλεπτοι αποκλεισμοί κυκλοφορίας του
αυτοκινητοδρόμου στο ύψος της χ/θ 179+000 και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει πως “κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπά μέσα οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν”.

Κατηγορία Αστυνομικά
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