4 συλλήψεις σε καταυλισμούς Ρομά στη Μεσσηνία

Στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς και σε περιοχές που διαβιούν Ρομά πραγματοποιήθηκε στις 2 Νοεμβρίου στη Μεσσηνία.

Η επιχείρηση έγινε στους δήμους Καλαμάτας, Οιχαλίας και Μεσσήνης και ειδικότερα σε καταυλισμούς σε Μελιγαλά, Παναγάκια, Ασπρόχωμα και Αγία Τριάδα.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχειρήσεις στη Μεσσηνία ελέγχθησαν 27 άτομα, προσήχθησαν 6 από αυτά, ενώ συνελήφθησαν 4 άτομα.

Ειδικότερα συνελήφθη ένας 21χρονος στη Μεσσήνη με ένα τσιγαριλίκι, ένας 22χρονος και ένας 15χρονος στην Καλαμάτα που κατείχαν από κοινού 1,8 γραμμάρια χασίς, ενώ ο ανήλικος στερούταν και δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η 33χρονη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του. Ακόμη στο πλαίσιο των επιχειρήσεων βεβαιώθηκαν και 4 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Συνολικά και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι αστυνομικές επιχειρήσεις έγιναν από 2 έως 8 Νοεμβρίου, με 36 συνολικά συλλήψεις για διάφορα αδικήματα.

Κ.Ηλ.