Έκλεψαν ελαιόπανα που είχαν GPS από χωράφι στα Φιλιατρά

Ελαιόπανα από χωράφι στα Φιλιατρά έκλεψε ένας 46χρονος Αλβανός, αλλά λογάριαζε δίχως τον ιδιοκτήτη που είχε προνοήσει για περίπτωση κλοπής…

Ειδικότερα ο 46χρονος έκλεψε προχθές το μεσημέρι έξι ελαιόπανα διαφόρων διαστάσεων που ήταν απλωμένα σε χωράφι στα Φιλιατρά.

Ο 24χρονος ιδιοκτήτης του χτήματος είχε τοποθετήσει συσκευή GPS σε ένα από τα ελαιόπανα και μέσω εφαρμογής στο κινητό του εντόπισε το χώρο που είναι.

Αμεσα ειδοποίησε την Αστυνομία και το βράδυ της ίδιας ημέρας αστυνομικοί της Β’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος Μεσσηνίας συνέλαβαν τον 46χρονο Αλβανό στον Αγρίλη.

Τα ελαιόπανα αξίας 500 ευρώ αποδόθηκαν στον 24χρονο, ενώ προανάκριση για την υπόθεση κλοπής διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τριφυλίας.

Κ.Ηλ.