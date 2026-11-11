Αφίσες κατά της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας

Στο πλαίσιο της πανελλαδικής δράσης ενημέρωσης με τίτλο «Μαζί Σπάμε τη Σιωπή - 25 Ημέρες Δράσης, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας» από 1 έως 25 Νοεμβρίου, αστυνομικοί των Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, συνέχισαν να αναρτούν ενημερωτικές αφίσες σε ευκόλως προσβάσιμους χώρους (δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, φαρμακεία, εμπορικά καταστήματα κ.α.).

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, η ενίσχυση της πρόληψης, η ενθάρρυνση των πολιτών να αναγνωρίζουν και να καταγγέλλουν έγκαιρα κάθε περιστατικό βίας και η ενθάρρυνση των θυμάτων να αναζητούν βοήθεια.

Η αφίσα περιλαμβάνει QR κωδικό, που παραπέμπει σε οδηγίες και διαθέσιμα εργαλεία για θέματα που εμπίπτουν στην νομοθεσία περί ενδοοικογενειακής βίας.