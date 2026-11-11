58χρονη πήγε να μπει στα Δικαστήρια με σπρέι πιπεριού

Η συσκευή εκτόξευσης χημικής ουσίας εντοπίστηκε από τη μαγνητική πύλη ελέγχου στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου και κατασχέθηκε, ενώ η 58χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026 11:27
58χρονη πήγε να μπει στα Δικαστήρια με σπρέι πιπεριούΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Εχοντας στην κατοχή της σπρέι πιπεριού επιχείρησε να εισέλθει στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας μια 58χρονη προχθές το μεσημέρι.
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