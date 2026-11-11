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Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2026 11:27

58χρονη πήγε να μπει στα Δικαστήρια με σπρέι πιπεριού

Γράφτηκε από την

58χρονη πήγε να μπει στα Δικαστήρια με σπρέι πιπεριού

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Εχοντας στην κατοχή της σπρέι πιπεριού επιχείρησε να εισέλθει στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας μια 58χρονη προχθές το μεσημέρι.

Η συσκευή εκτόξευσης χημικής ουσίας εντοπίστηκε από τη μαγνητική πύλη ελέγχου στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου και κατασχέθηκε, ενώ η 58χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Κατηγορία Αστυνομικά
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