58χρονη πήγε να μπει στα Δικαστήρια με σπρέι πιπεριού

Εχοντας στην κατοχή της σπρέι πιπεριού επιχείρησε να εισέλθει στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας μια 58χρονη προχθές το μεσημέρι.

Η συσκευή εκτόξευσης χημικής ουσίας εντοπίστηκε από τη μαγνητική πύλη ελέγχου στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου και κατασχέθηκε, ενώ η 58χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλαμάτας για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.