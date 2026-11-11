Πάνω από 1.000 κλήσεις πανελλαδικά για κράνος

Πάνω από 1.050 παραβάσεις βεβαιώθηκαν πανελλαδικά την 71η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Ειδικότερα από 2 έως 8 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν 16.343 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 983 παραβάσεις σε οδηγούς (5 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 70 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 649 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (5 διανομείς), 69 επιβάτες δίκυκλων και 334 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις: 480 στην Αττική, 129 στην Δυτική Ελλάδα, 107 στην Κρήτη, 103 στα Ιόνια Νησιά, 66 στη Θεσσαλία, 28 στη Στερεά Ελλάδα, 28 στη Θεσσαλονίκη, 25 στην Πελοπόννησο, 23 στο Νότιο Αιγαίο, 18 στο Βόρειο Αιγαίο, 16 στην Κεντρική Μακεδονία, 15 στην Ήπειρο, 14 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και μία στη Δυτική Μακεδονία.