Μεσσηνία: 6 συλλήψεις και μία εξιχνίαση κλοπής

Συνολικά και στους πέντε νομούς της Περιφέρειας έγιναν έλεγχοι σε 690 άτομα, εκ των οποίων οι 617 ήταν Ελληνες και 73 ήταν αλλοδαποί. Επιπλέον, προσήχθησαν 54 άτομα, από τα οποία 44 ήταν Ελληνες και 10 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν συνολικά 34 άτομα. Ακόμη εξιχνιάστηκαν τρεις περιπτώσεις κλοπών και μία περίπτωση απόπειρας κλοπής, ενώ πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 529 οχήματα, βεβαιώθηκαν συνολικά 197 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκε μία ακινητοποίηση οχήματος. Ειδικότερα συνελήφθη μια 23χρονη στην Καλαμάτα που κατείχε 6,4 γραμμάρια χασίς και ένα στιλέτο και μία 49χρονη Βουλγάρα στην Καλαμάτα για επικίνδυνη οδήγηση.

Η 49χρονη διαπιστώθηκε πως οδηγούσε σε κατάσταση μέθης και μάλιστα αρνήθηκε αρχικά να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοόλ. Παράλληλα οδηγούσε δίχως δίπλωμα μιας και της είχε αφαιρεθεί από τις 16 Ιουλίου γιατί και τότε είχε συλληφθεί να οδηγεί μεθυσμένη! Τράκαρε το αυτοκίνητο του ξαδέρφου του, ενώ ήταν μεθυσμένος και δεν είχε δίπλωμα Ακόμη συνελήφθη ένας 36χρονος Αλβανός στην Καλαμάτα γιατί πήρε από το αυτοκίνητο του ξαδέρφου του μιας και τα κλειδιά ήταν πάνω στη μίζα και ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές. Στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος και λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Μεσσηνίας και μάλιστα βρέθηκε θετικός σε αλκοόλ σε σχετικό έλεγχο που του έγινε. Παράλληλα δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, ούτε και νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του. Δύο συλλήψεις έγιναν για ναρκωτικά και πρόκειται για έναν 58χρονο στη Σπερχογεία με 0,9 γραμμάρια χασίς και έναν 21χρονο στην Καλαμάτα με 1,2 γραμμάρια χασίς.

Τέλος, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο για στέρηση δελτίου ταυτότητας. Εκλεψαν κινητό 41χρονης σε σούπερ μάρκετ Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας και μια κλοπή που είχε γίνει στις 19 Οκτωβρίου στην Καλαμάτα. Η υπόθεση αφορά μια κλοπή κινητού με θύμα μια 41χρονη που ξέχασε για λίγο τη συσκευή της στο ταμείο του σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης στην οδό Αθηνών, ενώ πήγαινε να πληρώσει. Το κινητό ύστερα από λίγο εξαφανίστηκε και όπως αποδείχθηκε από την προανάκριση της το έκλεψαν μια 35χρονη Ρομά και ένας 23χρονς ομόφυλος της. Προχθές το απόγευμα εντοπίστηκαν και οι δύο έχοντας το κινητό μαζί τους, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στην 41χρονη. Η 35χρονη και ο 23χρονος δεν συνελήφθησαν γιατί είχε παρέλθει το αυτόφωρο και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.