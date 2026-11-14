Μεσσηνία: 37χρονος Ρομά και 37χρονη ομόφυλή του στα Αρφαρά διακινούσαν κοκαΐνη, ηρωίνη και χασίς

Κοκαΐνη, ηρωίνη και χασίς διακινούσαν ένας 37χρονος Ρομά και μία 37χρονη ομόφυλη του, οι οποίοι συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης στα Αρφαρά.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, με την συνδρομή αστυνομικών της Α΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισαν το πρωί της Τετάρτης έναν 46χρονο, ο οποίος είχε… ψωνίσει 0,2 γραμ. κοκαΐνης από τον 37χρονο, ενώ την επόμενη μέρα αντίστοιχα εντοπίστηκε μία 37χρονη, η οποία είχε προμηθευτεί 0,5 γραμ ηρωίνη από την 37χρονη συλληφθείσα.

Μετά τις συλλήψεις ακολούθησε έρευνα στην οικία τους όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 27 γραμμάρια ηρωίνης, 11,4 γραμ. κοκαΐνης, μικροποσότητα χασίς, μία ζυγαριά και το χρηματικό ποσό των 495 ευρώ, ως προεχόμενο από την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Από τις αρχικές πληροφορίες, αλλά και από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι τα δύο άτομα διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες τουλάχιστον το τελευταίο δίμηνο διαθέτοντας την κοκαΐνη προς 100 ευρώ το γραμμάριο, την ηρωίνη προς 10 ευρώ το γραμμάριο και αντίστοιχα την ακατέργαστη κάνναβη προς 10 ευρώ το γραμμάριο.