eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026 11:41

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της Ανάβασης Τσακώνας

Γράφτηκε από την

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της Ανάβασης Τσακώνας

Premium Strom

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή της 6ης Ανάβασης Τσακώνας θα τεθούν σε εφαρμογή το Σαββατοκύριακο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην παλιά ΕΟ Καλαμάτας - Τρίπολης, στις στροφές της Τσακώνας (από το 57ο έως το 58,5ο χλμ.) θα διακοπεί το Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 7 το βράδυ και την Κυριακή από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα εισερχόμενη σε αυτόν από την (θέση Τσάκωνα) του ανισόπεδου κόμβου Τσακώνας.

Κατηγορία Αστυνομικά
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις