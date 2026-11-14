Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της Ανάβασης Τσακώνας

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην παλιά ΕΟ Καλαμάτας - Τρίπολης, στις στροφές της Τσακώνας (από το 57ο έως το 58,5ο χλμ.) θα διακοπεί το Σάββατο από τις 9 το πρωί έως τις 7 το βράδυ και την Κυριακή από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τον αυτοκινητόδρομο Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα εισερχόμενη σε αυτόν από την (θέση Τσάκωνα) του ανισόπεδου κόμβου Τσακώνας.