Μεσσηνία: Επιχείρηση αναζήτησης 73χρονου αγνοούμενου στο Πλατύ

Επιχείρηση αναζήτησης ενός 73χρονου στην ευρύτερη περιοχή του Πλατέος του Δήμου Καλαμάτας, όπου εθεάθη τελευταία φορά την Πέμπτη, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πρόκειται για τον Ιωάννη Γιαννακόπουλο ύψους 1,75 και βάρους 80 κιλών με ελαφρά δυσκολία στο περπάτημα, ο οποίος πιθανολογείται ότι βρέθηκε στην περιοχή με το αυτοκίνητο του, ένα λευκό Fiat Panda με μαύρη οροφή, μοντέλο του 1999.

Τον 73χρονο αναζητούν στην περιοχή η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και εθελοντές της ΟΑΚ Μεσσηνίας με τη συνδρομή και στελεχών του "Μορέα", που επιχειρούν να δουν εάν ο ηλικιωμένος άνδρας βρέθηκε στην περιοχή κινούμενος μέσω του αυτοκινητοδρόμου.

Σημαντικό κρίνεται μεταξύ άλλων να εντοπιστεί με σχετική ακρίβεια το στίγμα του κινητού του τηλεφώνου.

Οποίος γνωρίζει κάτι ας απευθυνθεί είστε στην Ελληνική Αστυνομία στο 100, είτε στον ΟΑΚ Μεσσηνίας στο 6988600900.