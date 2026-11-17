Ειδικότερα λίγο πριν τις 8 το πρωί ένα τρίκυκλο που οδηγούσε ένας 87χρονος επιχείρησε να βγει στον κεντρικό δρόμο και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα, έχοντας κατεύθυνση προς Καλαμάτα.

Το τρίκυκλο αναποδογύρισε μετά τη σφοδρή σύγκρουση και ο ηλικιωμένος χτύπησε το κεφάλι του σε διπλανό μαντρότοιχο. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας για τις πρώτες βοήθειες. Ο 87χρονος κατά τη στιγμή της μεταφοράς είχε τις αισθήσεις παρότι είχε χάσει αρκετό αίμα και μένει να φανεί πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του.

Για το τροχαίο ατύχημα κλήθηκε και η Πυροσβεστική για τυχόν απεγκλωβισμό, αλλά δεν χρειάστηκε να επέμβει, με την Τροχαία Καλαμάτας να φτάνει άμεσα στο σημείο για να ρυθμίσει την κυκλοφορία και να εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο.

Κ.Ηλ.