Ενημερωτική δράση για την ενδοοικογενειακή και την έμφυλη βία πραγματοποιήθηκε προχθές στην Καλαμάτα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης «25 μέρες δράσης – Μαζί σπάμε τη σιωπή», που υλοποιείται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία.

Ανακοινώθηκαν μάλιστα συγκλονιστικά στοιχεία καθώς το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Καλαμάτας έχει χειριστεί σε δύο χρόνια 635 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 425 συλλήψεις δραστών στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας!

Τα μέτρα προστασίας των θυμάτων

Για το πολύ σημαντικό ζήτημα της ενδοοικογενειακής βίας και για τα μέτρα προστασίας των θυμάτων μίλησαν η Αστυνομική Υποδιευθύντρια Κωστούλα Χριστοπούλου, επόπτρια – συντονίστρια για θέματα Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας και ο Υπαστυνόμος Α’ Κωνσταντίνος Σκορπιδέας, προϊστάμενος του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Καλαμάτας.

Η Αστυνομική Υποδιευθύντρια αναφέρθηκε στα βήματα που έχουν γίνει πάνω σε ένα ιδιαίτερα λεπτό ζήτημα όπως αυτό της ενδοοικογενειακής βίας, στα δύο χρόνια λειτουργίας του εξειδικευμένου Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας στην Καλαμάτα.

Σε όλη τη χώρα λειτουργούν 63 εξειδικευμένα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας, στελεχωμένα με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό,

ενώ αυτό της Καλαμάτας ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 10 Ιουνίου 2024.

Οκτώ εκπαιδευμένοι αστυνομικοί στελεχώνουν το Γραφείο που λειτουργεί όλο το 24ωρο και καλύπτει χωροταξικά όλο το νομό Μεσσηνίας.

Η κ. Χριστοπούλου ανέφερε πως τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του καταγράφηκε αύξηση 243% των υποθέσεων σε σύγκριση με το 2023, κάτι που δείχνει πως τα στόματα άρχισαν να ανοίγουν και μετριάστηκε ο φόβος σε υποψήφια θύματα προκειμένου να καταγγείλουν στις Αρχές κακοποιητικές συμπεριφορές.

635 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας

Το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Καλαμάτας έχει χειριστεί σε δύο χρόνια 635 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 425 συλλήψεις δραστών στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Παράλληλα σε διάστημα δύο ετών μέχρι τις 10 Ιουνίου 2026, 290 γυναίκες στη Μεσσηνία συνοδεύτηκαν με ασφάλεια από αστυνομικούς, σε νοσοκομεία, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, στο Κέντρο Συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας, σε ξενώνες φιλοξενίας και στις κατοικίες τους για να παραλάβουν προσωπικά τους αντικείμενα.

Η Αστυνομική Υποδιευθύντρια στάθηκε στο γεγονός πως καταγγελία στις Αρχές δεν μπορεί να κάνει μόνο το ίδιο το θύμα, αλλά και κάποιος συγγενής, φίλος ή γείτονας που γνωρίζει πως σε ένα σπίτι υπάρχουν περιστατικά βίας.

Πρόκειται για ένα αδίκημα που διώκεται αυτεπάγγελτα, δηλαδή μπορεί να κινηθούν αστυνομικές διαδικασίες και δίχως την υποβολή μήνυσης από το θύμα.

“Η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει πλέον περισσότερα εργαλεία και εξειδικευμένο προσωπικό, όμως η προσπάθεια δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική χωρίς τη συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας.

Το μήνυμα της πρόληψης, της προστασίας και της μηδενικής ανοχής απέναντι στη βία πρέπει να φτάσει σε κάθε γωνιά της κοινωνίας και καμία μορφή βίας να μην μένει στη σιωπή”, επισήμανε στο μήνυμα της η κ. Χριστοπούλου.

160 Panic Button έχουν διατεθεί στη Μεσσηνία

Ο κ. Σκορπιδέας αναφέρθηκε στα μέτρα προστασίας των θυμάτων, με το Panic Button, ένα κουμπί πανικού, να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο που ειδοποιεί τις Αρχές όταν ένα θύμα βρίσκεται σε κίνδυνο, αποστέλλοντας τη γεωγραφική του θέση.

Από το Γραφείο της Καλαμάτας έχουν χορηγηθεί μέχρι σήμερα 160 κομβία πανικού και σε ορισμένες περιπτώσεις απέβησαν καθοριστικά για την άμεση επέμβαση της Αστυνομίας και τη σύλληψη των δραστών.

Ενα άλλο μέτρο προστασίας των θυμάτων είναι οι ασφαλείς χώροι βραχυχρόνιας φιλοξενίας (Safe Houses), όπου μπορούν να μεταφερθούν και να διαμείνουν για σύντομο χρονικό διάστημα θύματα ενδοοικογενειακής βίας μαζί με τα παιδιά τους.

Πανελλαδικά υπάρχουν 120 τέτοιοι χώροι και δύο εξ’ αυτών βρίσκονται στη Μεσσηνία. Ακόμη ο κ. Σκορπιδέας διευκρίνισε πως η ενδοοικογενειακή βία δεν αφορά μόνο τη σωματική κακοποίηση, αλλά έχει να κάνει και με την ψυχολογική, τη λεκτική και τη σεξουαλική βία.

Που απευθύνονται τα θύματα για βοήθεια

Ενας πολίτης που θέλει να καταγγείλει περιστατικό ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας μπορεί να το κάνει είτε αυτοπροσώπως στα αστυνομικά τμήματα είτε καλώντας στο 100 ή αποστέλλοντας SMS στον ίδιο αριθμό. Ακόμη μπορεί να απευθυνθεί στο Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Καλαμάτας που λειτουργεί σε 24ωρη βάση (τηλέφωνο 2721044675).