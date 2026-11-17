Στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν από 9 έως 15 Νοεμβρίου σε καταυλισμούς Ρομά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με 33 συνολικά συλλήψεις για διάφορα αδικήματα.

Στη Μεσσηνία η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου σε καταυλισμούς στους δήμους Καλαμάτας, Οιχαλίας και Μεσσήνης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ελέγχθησαν 25 άτομα, προσήχθησαν 5 από αυτά άτομα, ενώ συνελήφθησαν 3 άτομα.

Δύο συλλήψεις έγιναν για ρευματοκλοπή και μία για στέρηση δελτίου ταυτότητας. Παράλληλα στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. “οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου”.

Κ.Ηλ.