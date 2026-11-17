Συνολικά 41 κλήσεις βεβαιώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για μη χρήση κράνους από δικυκλιστές και οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

Πάνω από τις μισές παραβάσεις έγιναν στους δρόμους της Μεσσηνίας, συνολικά 21 τον αριθμό.

Ειδικότερα σε 475 ελέγχους που έγιναν στη Μεσσηνία, βεβαιώθηκαν 13 κλήσεις σε οδηγούς δικύκλων, μία σε συνεπιβάτη και 7 σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών.

Και στους πέντε νομούς το χρονικό διάστημα από 9 έως 15 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.083 έλεγχοι σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων και βεβαιώθηκαν συνολικά 30 παραβάσεις σε οδηγούς δίκυκλων, 8 παραβάσεις σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και 3 σε συνεπιβάτες.

Στους άλλους νομούς, 12 κλήσεις δόθηκαν στην Κορινθία, 3 στην Αργολίδα, 2 στην Αρκαδία, ενώ δεν είχε καμία παράβαση για κράνος η Λακωνία.

Κ.Ηλ.