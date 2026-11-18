Δέκα σύγχρονα Anti-drones παρέλαβε χθες η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, παρουσία του Μεσσήνιου Υφυπουργού Γιάννη Λαμπρόπουλου.

Στην τελετή παράδοσης παραλαβής που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Αρίστος Περρής, ο Κλαδάρχης ΣΤ΄ Κλάδου ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, ο Διοικητής ΚΕΤΑΚ Συνταγματάρχης Νικόλαος Αλμαλής, ο Διευθυντής Πολιτικής Συνεργασιών και Προγραμμάτων του ΚΕΤΑΚ Δρ. Γεώργιος Μιχαήλ, ο Προϊστάμενος της Εξωτερικής Φρουράς Σωφρονιστικών Καταστημάτων Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλής Πατεράκης, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Βασίλειος Κεφάλας και ο Γενικός Γραμματέας Γεώργιος Μαλανδράκης, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Στην τελετή παραδόθηκαν τα πρώτα 10 από τα συνολικά 25 Anti- drones, τα οποία κατασκευάστηκαν από το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και αγόρασε η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση των σύγχρονων και διαρκώς εξελισσόμενων απειλών σε βάρος της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των Σωφρονιστικών Καταστημάτων.

Ο εν λόγω εξοπλισμός θα προστεθεί στα δέκα συστήματα Anti-drones (συστήματα παρεμβολής), που παρελήφθησαν το 2025, και τα οποία συνέβαλαν στην επιτυχή εξουδετέρωση μη επανδρωμένων αεροχημάτων, τα οποία προσέγγισαν τις εγκαταστάσεις Σωφρονιστικών Καταστημάτων, με σκοπό την παράνομη εισαγωγή απαγορευμένων αντικειμένων.

Πιο συγκεκριμένα τη φετινή χρονιά απετράπη η εισαγωγή απαγορευμένων ειδών, σε έντεκα περιπτώσεις πτήσεων drones πάνω από Σωφρονιστικά Καταστήματα σε ολόκληρη την χώρα, ενώ σε πέντε εξ αυτών, κατέστη δυνατή η κατάρριψή τους και η δέσμευση του περιεχομένου τους, που περιελάμβανε μεταξύ άλλων: Κινητά τηλέφωνα, κάρτες SIM, συσκευές αποθήκευσης δεδομένων, ασύρματο εξοπλισμό, αλλά και αντικείμενα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη σχεδίων απόδρασης (όπως λάμες, αναρριχητικά σχοινιά, κρίκοι αναρρίχησης, μεταλλικοί κόφτες, σουγιάδες).

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος ευχαρίστησε τον Διοικητή και τα Στελέχη του Κέντρου Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας για την πολύτιμη συνεργασία και τη συμβολή στην προσπάθεια της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, που μαζί με την πρόσφατη προμήθεια συστημάτων ασφαλείας (συσκευών X-Ray, μαγνητικών πυλών, μαγνητικών πυλών – φορητών ανιχνευτών), αξίας περίπου 4 εκατ. ευρώ, θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων μέτρων ασφαλείας στα Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας.