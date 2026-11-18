Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης ένας 43χρονος υπήκοος Πακιστάν, σε αγροτική περιοχή στο Γεράκι Λακωνίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη σορό εντόπισε ένας άνδρας στην περιοχή Αγιος Νικόλαος που διαπίστωσε ότι η διέλευση στον δρόμο εμποδιζόταν από ένα τρακτέρ.

Αφού κατέβηκε από το όχημά του, παρατήρησε ίχνη αίματος στο τιμόνι του γεωργικού μηχανήματος.

Σε απόσταση 15 μέτρων από το τρακτέρ εντοπίστηκε το άψυχο σώμα του άνδρα που έφερε τραύματα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ στο χέρι του κρατούσε ένα μαχαίρι.

Ο άνδρας που τον εντόπισε ειδοποίησε αμέσως την ΕΛ.ΑΣ., ενώ στο σημείο κλήθηκε και μετέβη ιατροδικαστής για να εξετάσει τη σορό.

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες θανάτου του 43χρονου παραμένουν αδιευκρίνιστες, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αυτοχειρία.

Πηγή: www.protothema.gr