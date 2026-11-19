Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης ένας 43χρονος Πακιστανός σε αγροτική περιοχή στο Γεράκι Λακωνίας.

Ο αλλοδαπός άνδρας βρέθηκε στις 6 το απόγευμα στη θέση Άγιος Νικόλαος, από διερχόμενο άνδρα που κινούνταν σε αγροτικό χωματόδρομο και είδε ένα τρακτέρ να έχει κλείσει το δρόμο.

Όταν πλησίασε, είδε αίματα στο τιμόνι και λίγο αργότερα βρήκε τον 43χρνο νεκρό, σε απόσταση περίπου 15 μέτρων από το τρακτέρ.

Ο 43χρονος έφερε τραύματα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ στο χέρι του κρατούσε ένα μαχαίρι.

Μέχρι στιγμής, οι συνθήκες θανάτου του αλλοδαπού άνδρα, ο οποίος ζούσε και εργαζόταν στο Γεράκι τα τελευταία 15 χρόνια, παραμένουν αδιευκρίνιστες, καθώς δεν έχει εξακριβωθεί εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή αυτοχειρία.

Οι πρώτες ενδείξεις πάντως στρέφουν τις έρευνες της αστυνομίας προς το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Στη σορό του διενεργήθηκε νεκροψία – νεκροτομή από ιατροδικαστή που έφτασε στο σημείο για θα πέσει φως στις συνθήκες θανάτου του.

Η προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Σπάρτης βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις έρευνες να διεξάγονται κυρίως σε Σπάρτη και Σκάλα, με τις Αρχές να εξετάζουν πρόσωπα από το εργασιακό περιβάλλον του άνδρα, τόσο Έλληνες που τον απασχολούσαν όσο και ομοεθνείς του.