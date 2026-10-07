Αποχή μέχρι την Παρασκευή οι δικηγόροι της Κυπαρισσίας

Η αποχή έχει να κάνει με διαμαρτυρία για τον σωματικό έλεγχο και τον έλεγχο αποσκευών που υποβάλλονται οι δικηγόροι κατά την είσοδο τους στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας.

Ενώ, όπως τονίζουν, από τον έλεγχο εξαιρούνται οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι Δικαστές και οι Εισαγγελείς.

Συγκεκριμένα σε συνεδρίαση του το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας τη Δευτέρα το απόγευμα αποφάσισε ομόφωνα: «την αποχή των μελών του από τα καθήκοντά τους από 6-10-2026 έως και 9-10-2026 ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόφαση της Κας Προέδρου Εφετών Καλαμάτας και της Κας Εισαγγελέως Εφετών Καλαμάτας, να υποβάλλονται οι δικηγόροι κατά την είσοδό τους εις το Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας σε σωματικό έλεγχο και έλεγχο αποσκευών, ενώ εξαιρούνται οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι Δικαστές και οι Εισαγγελείς.

Η ανωτέρω απόφαση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Πρώτον ως αντιβαίνουσα στο άρθρο 34 του Κωδικός περί Δικηγόρων, καθόσον ο νόμος ορίζει ρητά ότι η είσοδος δικηγόρων στα δικαστήρια και στις δημόσιες υπηρεσίες επιτρέπεται ελεύθερα με την απλή επίδειξη της επαγγελματικής του ταυτότητος, χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό, και δεύτερον ως προσβάλλουσα βάναυσα την επαγγελματική μας αξιοπρέπεια και την ιδιότητά μας ως συλλειτουργών της δικαιοσύνης».

Κ.Μπ.