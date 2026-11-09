Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας: Στηρίζει τους εργαζόμενους στις ΔΟΥ Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας

Στο πλευρό των εργαζομένων στις ΔΟΥ Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας στέκεται ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας και τίθεται απέναντι στα σχέδια της διοίκησης της ΑΑΔΕ που σκοπεύει να καταργήσει ΔΟΥ σε ορισμένους νομούς.

Σε ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας αναφέρει:

“Έχουμε ενημερωθεί ότι η Διοίκηση της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις του κ. Διοικητή, σχεδιάζει τη δημιουργία Ελεγκτικών Κέντρων (ΕΛ.ΚΕ.) στην περιφέρεια εντός του 2026 ή στις αρχές του 2027, αποδυναμώνοντας τις τοπικές Δ.Ο.Υ.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας απέναντι σε αυτή την εξέλιξη είναι κατηγορηματικά αντίθετος και αρωγός στη θέση που έλαβε σύσσωμος ο κλάδος του Συλλόγου Εργαζομένων στις Δ.Ο.Υ. των νομών Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας απέναντι στην ίδρυση κεντρικοποιημένων δομών κατά το πρότυπο των κέντρων της Αττικής (ΚΕ.Β.ΕΙΣ., ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε., ΕΛ.ΚΕ., ΚΕ.ΦΟ.Κ.).

Η επιχειρούμενη μεταρρύθμιση προχωρά σε μια κάθετη διάτμηση της σημερινής πολυκεντρικής δομής των Υπηρεσιών, η οποία είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα επιφέρει κόστος στη λειτουργία τους, με άμεσο αντίκτυπο στις τοπικές μας κοινωνίες.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί πλήγμα για τη διοικητική αυτονομία της περιφέρειας και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη διαχρονικά εκπεφρασμένη θέση της ίδιας της Πολιτείας για αποκέντρωση. Η απομάκρυνση των δομών από την περιφέρεια θα υποσκάψει την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, στερώντας από τον τόπο μας σημαντικούς διοικητικούς πόρους και εργαλεία ανάπτυξης.

Επιπλέον, το νέο μοντέλο θα δυσχεράνει την επικοινωνία μεταξύ πολιτών και υπηρεσιών, καθιστώντας τη Διοίκηση απρόσωπη και αποκομμένη από το κοινωνικό γίγνεσθαι.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στις δυσκολίες που de facto θα δημιουργηθούν στις πιο ευάλωτες ομάδες των τοπικών μας κοινωνιών και ιδιαίτερα στα άτομα της τρίτης ηλικίας και στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) όταν εκλείψει η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω της φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες μας και υιοθετηθεί σχεδόν αποκλειστικά η εξυπηρέτηση μέσω των απρόσωπων ψηφιακών διαδικασιών.

Οι υφιστάμενες Υπηρεσίες παρέχουν σήμερα ένα ολοκληρωμένο, υψηλού επιπέδου έργο βασιζόμενες στην αυτοτελή δομή του μοντέλου τους.

Η κεντρικοποίηση θα πλήξει τη συνεκτική δομή τους με αποτέλεσμα την δημιουργία υδροκέφαλων μοντέλων που θα οδηγήσουν σε γραφειοκρατική έκπτωση των προσφερόμενων υπηρεσιών. Άλλωστε, τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των ήδη λειτουργούντων κεντρικοποιημένων δομών στα μεγάλα αστικά κέντρα δεν έχουν αναδείξει σε καμία περίπτωση την επιτυχία του συγκεκριμένου μοντέλου, ώστε να δικαιολογείται η επιβολή του στην ελληνική επαρχία.

Η θέση του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας είναι σταθερή, ξεκάθαρη και ταυτισμένη με το συμφέρον του τόπου μας. Επιθυμούμε και διεκδικούμε μια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία σε κάθε Νομό με σαφή χωρική αρμοδιότητα, η οποία θα είναι πλήρως στελεχωμένη και θα εξυπηρετεί όλα τα φορολογικά αντικείμενα, εξασφαλίζοντας την εγγύτητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ομαλή λειτουργία της τοπικής οικονομίας”.