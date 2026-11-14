Νέα αποχή οι δικηγόροι της Κυπαρισσίας

Τα μέλη του θα απέχουν από τα καθήκοντα τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας: Για το «πάγωμα» των μεταβιβάσεων ακινήτων στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας, εξαιτίας αφενός μεν των εσφαλμένων καταχωρήσεων σε ποσοστό που αγγίζει το 80 % των εγγραφών, και της αδυναμίας των αρμοδίων υπηρεσιών του Κτηματολογίου Κυπαρισσίας (λόγω της υποστελέχωσής του και της έλλειψης επιστημονικού προσωπικού) να παράσχουν τεκμηριωμένες οδηγίες για την επίλυσή τους.

Για την μη απαλλαγή των συναδέλφων του Δικηγορικού Συλλόγου Σπάρτης και Γυθείου από τον έλεγχο της ηλεκτρονικής πύλης του Δικαστικού Μεγάρου Σπάρτης, για την επαναφορά του βιβλίου δημοσιεύσεως αποφάσεων και την άρση του χρονικού περιορισμού εξυπηρέτησης των συναδέλφων στο Πρωτοδικείο Σπάρτης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας κρίνει αναγκαία την έμπρακτη συμπαράσταση προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους Σπάρτης και Γυθείου και την στήριξη των αιτημάτων τους, καθόσον «Δικηγόροι ενωμένοι ποτέ νικημένοι».

Κ.Μπ.