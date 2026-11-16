To Συνέδριο, που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας, είχε ως θέμα «Η λειτουργία της Ελληνικής Δικαιοσύνης – Προκλήσεις και Προοπτικές» και συγκέντρωσε σημαντικές προσωπικότητες της Δικαιοσύνης και της Νομικής επιστήμης.
Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν ζητήματα που απασχολούν έντονα την κοινωνία: η ανεξαρτησία και η ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης, η Τεχνητή Νοημοσύνη στη δικαστική πρακτική, ο πειθαρχικός έλεγχος και οι σχέσεις δικαστών και δικηγόρων.
Ιδιαίτερη σημασία είχε η συμμετοχή του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας και του προέδρου του, Κωνσταντίνου Μαργέλη, καθώς η διοργάνωση αποτελεί σημαντική αναγνώριση του ρόλου της Καλαμάτας στον νομικό χάρτη της χώρας.