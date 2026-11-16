Στο επίκεντρο του δικαστικού και νομικού κόσμου γενικότερα βρέθηκε από την Παρασκευή έως και την Κυριακή η Μεσσηνία με τη διεξαγωγή του 19ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών στην Costa Navarino.

To Συνέδριο, που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας, είχε ως θέμα «Η λειτουργία της Ελληνικής Δικαιοσύνης – Προκλήσεις και Προοπτικές» και συγκέντρωσε σημαντικές προσωπικότητες της Δικαιοσύνης και της Νομικής επιστήμης.

Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν ζητήματα που απασχολούν έντονα την κοινωνία: η ανεξαρτησία και η ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης, η Τεχνητή Νοημοσύνη στη δικαστική πρακτική, ο πειθαρχικός έλεγχος και οι σχέσεις δικαστών και δικηγόρων.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συμμετοχή του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας και του προέδρου του, Κωνσταντίνου Μαργέλη, καθώς η διοργάνωση αποτελεί σημαντική αναγνώριση του ρόλου της Καλαμάτας στον νομικό χάρτη της χώρας.