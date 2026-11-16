Εκδήλωση στην οποία θα γίνει ενημέρωση για πρακτικά θέματα Κτηματολογίου, για διαμεσολάβηση στο Κτηματολόγιο αλλά και για τις πρόσφατες αλλαγές στις διαδικασίες γεωμετρικών μεταβολών διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας.