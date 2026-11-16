Η εκδήλωση θα γίνει την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις 6 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας. Ομιλητής θα είναι ο δικηγόρος, αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ζώης Σταυρόπουλος.
Εκδήλωση στην οποία θα γίνει ενημέρωση για πρακτικά θέματα Κτηματολογίου, για διαμεσολάβηση στο Κτηματολόγιο αλλά και για τις πρόσφατες αλλαγές στις διαδικασίες γεωμετρικών μεταβολών διοργανώνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας.
Η εκδήλωση θα γίνει την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις 6 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας. Ομιλητής θα είναι ο δικηγόρος, αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ζώης Σταυρόπουλος.